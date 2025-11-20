У ЗСУ та МВА відповіли, чи є зараз російські війська у Сіверську: раніше журналіст Bild заявив про прорив оборони

Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState

Російська армія намагається закріпитися на околицях міста Сіверськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, у південній та північній частинах міста фіксувалася присутність окупантів.



«Про це і канали противника заявляли, що вони заходили в південну частину міста. Однак ці дії противника були припинені. Противник був знищений у забудові на території Сіверська. Такі ж дії противник намагається проводити й у північній частині, але на сьогодні успіху не має», – наголосив Запорожець.



Голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов в ефірі телемарафону також підтвердив, що росіян наразі немає у Сіверську.



«Немає окупантів на нашій території. Хлопці працюють, Сили оборони на місці», – сказав він.



Раніше воєнний оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що російські війська нібито «прорвали найсильніший і найтриваліший український фронт у Донецькій області, окупувавши села Виїмка та Івано-Дар'ївка, а потім увійшли у місто Сіверськ з півдня і вже захопили 20% його території».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко