У ЗСУ та МВА відповіли, чи є зараз російські війська у Сіверську: раніше журналіст Bild заявив про прорив оборони

20 листопада 2025, 18:22

Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState

Російська армія намагається закріпитися на околицях міста Сіверськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

За його словами, у південній та північній частинах міста фіксувалася присутність окупантів.

«Про це і канали противника заявляли, що вони заходили в південну частину міста. Однак ці дії противника були припинені. Противник був знищений у забудові на території Сіверська. Такі ж дії противник намагається проводити й у північній частині, але на сьогодні успіху не має», – наголосив Запорожець.

Голова Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов в ефірі телемарафону також підтвердив, що росіян наразі немає у Сіверську.

«Немає окупантів на нашій території. Хлопці працюють, Сили оборони на місці», – сказав він.

Раніше воєнний оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що російські війська нібито «прорвали найсильніший і найтриваліший український фронт у Донецькій області, окупувавши села Виїмка та Івано-Дар'ївка, а потім увійшли у місто Сіверськ з півдня і вже захопили 20% його території».

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як проходить евакуація і чи є діти у місті Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Люди
Дмитро Запорожець Олексій Воробйов
Місця
Сіверськ
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ
Дорога в один кінець
20 листопада 2025, 19:06
