Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 21 листопада

21 листопада у більшості регіонів України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Час та обсяг обмежень: з 00:00 до 23:59 від 2,5 до чотирьох черг.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак.
Час та обсяг обмежень можуть змінитися. У компанії радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Нагадаємо, що армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко