Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 21 листопада

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

21 листопада у більшості регіонів України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час та обсяг обмежень: з 00:00 до 23:59 від 2,5 до чотирьох черг.



Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак.



Час та обсяг обмежень можуть змінитися. У компанії радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, що армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко