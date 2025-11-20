Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі

Полонені окупанти у Серебрянському лісі. Фото: кадр із відео

Американський доброволець Брюс взяв у полон чотирьох російських окупантів у Серебрянському лісі. Про це повідомили у пресслужбі 63-ї механізованої бригади ЗСУ.



Це сталося під час зачистки бійцями штурмової групи 63-ї ОМБр.



«Оцініть рівень української мови американського воїна й особливо його ввічливість – навіть росіяни здивувалися», – зазначили у бригаді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко