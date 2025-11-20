Російський безпілотник атакував машину у Костянтинівці: постраждала жінка

Постраждала внаслідок удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

20 листопада російська армія FPV-дроном завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок атаки постраждала жінка. Вона отримала поранення, коли їхала в автомобілі. Постраждалій надали медичну допомогу. Сама машина пошкоджена.

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як відбувається евакуація і чи є діти у місті Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко