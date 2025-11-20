У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ

Удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду. Фото: кадр із відео

Російські війська продовжують «стирати з лиця Землі» місто Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ, опублікувавши відео з моментом «прильоту» керованої авіабомби по місту.



За даними військових, ймовірно, це був КАБ-3000 – один із найпотужніших різновидів конвенційної зброї в арсеналі загарбників.



«Майже половину ваги цього снаряда – 1200-1400 кілограм – складає вибухівка», – розповіли у ВМС.

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як відбувається евакуація і чи є діти у місті Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко