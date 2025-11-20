У ЗСУ спростували окупацію Куп'янська, Ямполя та 70% Покровська: раніше Герасимов доповів Путіну про їх захоплення

Доповідь начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова голові Кремля Володимиру Путіну. Фото: кадр із відео

Російське керівництво продовжує робити дешеві інформаційні провокації. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зокрема, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов у доповіді голові Кремля Володимиру Путіну повідомив про нібито повне захоплення міста Куп'янськ на Харківщині та селища Ямпіль на Донеччині.



«Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях продовжуються контрдиверсійні заходи та спеціальні дії щодо пошуку та знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися. Схожа ситуація і з Ямполем. У районі селища продовжуються пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанськ на Харківщині та 70% міста Покровськ на Донеччині», – сказали у відомстві.



За даними ГШ, у Покровську продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів у міській забудові.



«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їх накопичення виявляються та знищуються», – додали там.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко