Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
21 листопада 2025, 09:46

Наслідки удару по ринку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Наслідки удару по ринку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

20 листопада близько 22:00 російська авіація скинула авіабомбу ФАБ на Шевченківський мікрорайон Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Пошкоджені торгові ряди, магазини та багатоповерхівки. На місці «прильоту» виникла пожежа.

Внаслідок атаки загинули п'ять людей, ще вісім – отримали поранення, серед них 17-річний підліток. П'ять постраждалих перебувають у лікарні, один – у важкому стані.

У пресслужбі Національної поліції у Запорізькій області уточнили, що авіабомба вдарила саме по ринку.

За даними ДСНС у Запорізькій області, загорілися торгові кіоски та автомобіль на загальній площі 200 квадратних метрів.

Бійці ДСНС загасили пожежу. До ліквідації наслідків удару залучили 40 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 20 листопада російський безпілотник атакував машину в місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого постраждала жінка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

