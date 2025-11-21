«Шахеди» атакували будівельну базу у Краматорську: виникла масштабна пожежа, пошкоджені магазини

Атака на Краматорськ. Фото: соцмережі

Російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, внаслідок атаки виникла пожежа у складській будівлі, яка зараз не функціонує.



«Рятувальники загасили пожежу на площі 400 квадратних метрів. Інформація про загиблих та поранених не надходила», – зазначила Бахал.



У пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації розповіли, що ЗС РФ атакували місто 20 листопада з 23:30 по 23:40.



Під удар потрапила непрацююча будівельна база в одному з мікрорайонів Краматорська. Для атаки росіяни використали три дрони-камікадзе «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені три магазини, спортивний заклад та будівельна база.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко