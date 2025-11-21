Краматорськ та Дружківка повністю без світла

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

21 листопада внаслідок аварійного відключення без світла залишилося місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у Контакт-центрі Краматорська.



У пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації заявили, що внаслідок аварійної ситуації місто Дружківка на Донеччині також залишилося без електропостачання.

Нагадаємо, що вночі 21 листопада «шахеди» атакували будівельну базу у Краматорську, внаслідок чого виникла масштабна пожежа та пошкоджені магазини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко