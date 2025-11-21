«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи

Вітання з Днем Гідності та Свободи з ТОТ.

Активісти руху «Жовта Стрічка» передали привітання з Днем Гідності та Свободи із Сімферополя, Севастополя, Бахчисарая, Донецька, Мелітополя та Генічеська. Учасники руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України оприлюднили фото з жовтою стрічкою як символом незламності та боротьби.



«Ці світлини — не просто символи. Це сотні нескорених голосів, які, попри ризики та тиск, нагадують усьому світу: МИ — УКРАЇНА», — йдеться в повідомленні активістів.



У русі зазначають, що гідність і свобода живуть там, де є сміливість залишатися собою навіть під окупацією. Активісти просять підтримати поширення акції та її головного меседжу:



«Східний кордон України — на Луганщині, а південний — у Криму, і це не змінити», — підкреслили учасники спротиву.

Вітання з Днем Гідності та Свободи із Донецька.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»