Безпілотники атакували окупований Докучаєвськ

Окупований Докучаєвськ. Фото: соцмережі

Вранці 21 листопада дрони атакували окуповане місто Докучаєвськ Донецької області. Про це повідомили місцеві проросійські пабліки.



Так званий «мер» Докучаєвська Олександр Качанов підтвердив атаку і заявив, що нібито у місті «пошкоджені вісім будинків». Однак окупанти постійно розміщують військові об'єкти та техніку поблизу житлових кварталів, а після ударів замовчують про їх справжні цілі.

Нагадаємо, що ввечері 20 листопада в окупованому Донецьку пролунали вибухи, повідомляють про масовану атаку БПЛА.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко