Під завалами в Тернополі знайшли тіла ще трьох людей

У Тернополі під завалами житлового будинку знайшли тіла ще трьох людей. Про це йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради.



За оперативною інформацією станом на 12:00 21 листопада, рятувальники виявили тіла одного дорослого та двох дітей.



Станом на зараз:

Загинуло: 31 людина (з них 6 дітей)

Травмовано: 94 людини (18 дітей)

Вважаються зниклими безвісти: 10 людей (серед них 1 дитина)

Рятувальні роботи на вулиці Стуса тривають. Рятувальники працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами.



«Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям, які втратили найдорожчих», — йдеться в повідомленні міської ради.



Раніше рятувальники знайшли папугу під завалами обстріляної багатоповерхівки. Нагадаємо, 19 листопада 2025 року російські крилаті ракети Х-101 влучили у кілька житлових будинків у Тернополі, спричинивши масштабні руйнування та численні жертви.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»