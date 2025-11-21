Під завалами в Тернополі знайшли тіла ще трьох людей

У Тернополі під завалами житлового будинку знайшли тіла ще трьох людей. Про це йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради.
За оперативною інформацією станом на 12:00 21 листопада, рятувальники виявили тіла одного дорослого та двох дітей.
Станом на зараз:
Загинуло: 31 людина (з них 6 дітей)
Травмовано: 94 людини (18 дітей)
Вважаються зниклими безвісти: 10 людей (серед них 1 дитина)
Рятувальні роботи на вулиці Стуса тривають. Рятувальники працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами.
«Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям, які втратили найдорожчих», — йдеться в повідомленні міської ради.
Раніше рятувальники знайшли папугу під завалами обстріляної багатоповерхівки. Нагадаємо, 19 листопада 2025 року російські крилаті ракети Х-101 влучили у кілька житлових будинків у Тернополі, спричинивши масштабні руйнування та численні жертви.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях