Уродженець Донецької області обдурив громадян ЄС на $250 тисяч

31-річний уродженець Донецької області ошукав громадян країн Європейського Союзу на суму близько 250 тисяч доларів США. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



Зазначається, що у співпраці з європейськими партнерами правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. Загалом постраждали 25 людей, які втратили близько 250 тисяч доларів.



За даними слідства, учасники схеми створили кол-центр та фейкові «інвестиційні платформи». Під виглядом вигідних вкладень зловмисники виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати ні євро.

Лише за вчорашній день у Києві проведено 19 обшуків, під час яких вилучено докази системної злочинної діяльності:

– листування між учасниками групи;

– CRM-система;

– персональні дані потерпілих;

– комп'ютерна техніка;

– великі суми готівки.







Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України. Прокурори вже подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюються інші особи, причетні до шахрайської схеми.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»