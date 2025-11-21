ГУР та партизани підірвали російських військових на окупованій Луганщині: кадри

Підрив російських військових в окупованому Калиновому. Фото: кадр із відео

ГУР та рух опору провели операцію в окупованому селищі Калинове Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



В результаті ліквідували чотирьох російських військових, знищили «УАЗ» та багі.



«Після ліквідації загарбників та їх транспортних засобів на місце вибуху нагнали «швидких» з медиками, які лише констатували успішне знищення окупантів», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що вночі 20 листопада ЗСУ вдарили по зосередженню російської армії в окупованій Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко