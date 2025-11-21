У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео

У Запоріжжі близько 22:00 20 листопада удар авіабомбою ФАБ-250 по Шевченківському мікрорайону потрапив на відео.
За попередніми даними, загинуло п'ять людей, ще п'ятеро перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений у тяжкому стані.
Внаслідок удару пошкоджені торгові ряди, магазини та багатоповерхові будинки. Деякі будинки постраждали вже втретє.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях