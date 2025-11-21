Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео
21 листопада 2025, 15:30

У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео

Наслідки авіаудару ФАБ-250 Наслідки авіаудару ФАБ-250

У Запоріжжі близько 22:00 20 листопада удар авіабомбою ФАБ-250 по Шевченківському мікрорайону потрапив на відео.

За попередніми даними, загинуло п'ять людей, ще п'ятеро перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений у тяжкому стані.

Внаслідок удару пошкоджені торгові ряди, магазини та багатоповерхові будинки. Деякі будинки постраждали вже втретє.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

