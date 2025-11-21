Нічний удар по Краматорську: у МВА розповіли про наслідки

Внаслідок нічного російського удару по Краматорську багато пошкоджених будівель. Внаслідок ударів інформації про загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі Краматорської міської військової адміністрації.



«Пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад, адміністративну будівлю, спортивну установу, кафе та магазини», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ.