Нічний удар по Краматорську: у МВА розповіли про наслідки

Внаслідок нічного російського удару по Краматорську багато пошкоджених будівель. Внаслідок ударів інформації про загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у прес-службі Краматорської міської військової адміністрації.
«Пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад, адміністративну будівлю, спортивну установу, кафе та магазини», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ.
