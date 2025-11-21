Росіяни скаржаться: дрони ЗСУ роблять «Тюльпан» непридатним

Палаючий «Тюльпан» у Луганській області.

Росіяни визнають, що більше не можуть застосовувати своє озброєння — самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» — через активність українських дронів. Відео із зізнанням російського військового опублікував журналіст Денис Казанський.



За словами окупанта, раніше «Тюльпани» використовували для знищення цілих багатоповерхівок, проте тепер ситуація змінилася: через удари БПЛА техніка не встигає дістатися до вогневих позицій і згорає по дорозі.

Вибух самохідного міномета 2С4 «Тюльпан» в районі Рубіжного.

Він скаржиться, що дрони ЗСУ фактично позбавили російську армію можливості руйнувати житлові будинки — як п’ятиповерхові, так і дев’ятиповерхові.



«Небезпека зросла в рази. "Тюльпан" повільний, а дальність стрільби посередня — близько 9 км. Тепер його можна застосовувати тільки в погану погоду: туман або дощ», — розповів загарбник.



Казанський підкреслив, що цей приклад наочно показує, наскільки важливо підтримувати дрони для ЗСУ: вони рятують життя та допомагають знищувати російських військових злочинців.



Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 050 осіб. Також українські військові знешкодили три бойові броньовані машини та 20 артилерійських систем.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»