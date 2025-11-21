Слов'янськ увечері потрапив під обстріл РФ: є пошкодження

Російська армія увечері у п'ятницю, 21 листопада, атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«У середині дня п'ятниці, 21 листопада, ворог знову завдав удару БПЛА «Італмас» по Слов'янську. На щастя, без постраждалих», — зазначив він.



За словами Ляха, пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, адміністративну будівлю і автомобіль.



Раніше ми писали, що 20 листопада російська армія обстріляла селище Черкаське Краматорського району.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»