В Укренерго повідомили, коли діятимуть графіки у суботу

У суботу, 22 листопада, у всіх регіонах України буде запроваджено графіки відключення електроенергії. Причина введення обмежень – наслідки попередніх масованих російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Як зазначається, графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг. Для промислових споживачів також вводитимуть графіки обмеження потужності протягом доби.



«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 21 листопада внаслідок аварійного відключення без світла залишилося місто Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»