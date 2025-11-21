У Кабміні заявили про скорочення відключень світла

В Україні планують скоротити графіки відключення електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



За її словами, відповідні рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України у п'ятницю, 21 листопада. На зустрічі були присутні віце-прем'єр Олексій Кулеба, в.о. міністр енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова «Укренерго» Віталій Зайченко разом із головами обласних військових адміністрацій із стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів. Були заслухані доповіді щодо ситуації із забезпеченням світлом та теплом людей та критичної інфраструктури на місцях.



«Обговорили шляхи скорочення тривалості вимкнень. Поставила відповідні завдання міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень найближчими днями», — зазначив він.



Раніше ми писали, що у суботу, 22 листопада, у всіх регіонах України буде запроваджено графіки відключення електроенергії. Причина введення обмежень – наслідки попередніх масованих російських атак на енергооб'єкти.

