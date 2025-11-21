У Донецькій області не застосовують графіки погодинних відключень світла: причина

Майже всі населені пункти Донецької області розташовані за 20 кілометрів від лінії фронту. Тому графіки погодинного відключення не використовуються. Про це повідомив перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров.



За його словами, відключення відбуваються через обстріли з боку російських окупаційних військ або у разі аварійних ситуацій.



Крім того, на Донеччині працює 37 аварійних бригад, які залучені до відновлення мереж.



Раніше ми писали, що в Україні планують скоротити графіки відключення електроенергії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»