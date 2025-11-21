Майже вся окупована Донеччина знеструмлена

У деяких населених пунктах окупованої Донеччини зникло електропостачання. У місцевих пабліках пишуть, що нібито під обстріл потрапила Зуївська теплоелектростанція, розташована у місті Зугрес.



Мешканці повідомляють, що чули вибухи. Попередньо, світла немає в Макіївці, Єнакієвому, Харцизьку, Зугресі, Шахтарську, Світлодарську, Іловайську, Дебальцевому, Горлівці, Ясинуватій, Сніжному та Хонжонковому.



Поки «місцева влада» захопленої Донеччини ніяк не прокоментувала інцидент.





Варто зазначити, що 18 листопада голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін запровадив режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в окупованій Донецькій області. Режим НС запроваджено через ситуацію після масованої атаки безпілотників на Зуївську і Старобешівську ТЕС. В «указі» йдеться, що на цих ТЕС зруйновано енергогенеруючі установки.



Раніше ми писали, що 18 листопада голова угруповання ДНР Денис Пушилін повідомив, що 65% споживачів тимчасово окупованого Донецька залишилися без електропостачання.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»