Один загиблий та один потерпілий за добу під час обстрілу Донеччини

У Донецькій області минулої доби, 21 листопада, загинула одна людина і ще одна постраждала в Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 листопада росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у Голубівці», зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 1 людина в області за добу зазнала поранень.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3736 осіб, отримали поранення – 8467 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 20 листопада російська армія обстріляла селище Черкаське Краматорського району.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»