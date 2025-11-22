Росія запустила одну ракету та понад 100 БПЛА. ППО збила 89 цілей

ППО збила 89 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 22 листопада атакувала Україну балістичну ракету та 104 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 89 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М з Криму, і 104 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим і Донецьк, близько 65 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 89 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.





Крім того, зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 21 листопада, загинула одна людина і ще одна постраждала в Костянтинівці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»