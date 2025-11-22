Росія запустила одну ракету та понад 100 БПЛА. ППО збила 89 цілей

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
22 листопада 2025, 09:37

ППО збила 89 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 89 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 22 листопада атакувала Україну балістичну ракету та 104 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 89 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М з Криму, і 104 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим і Донецьк, близько 65 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 89 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано влучення 13 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 21 листопада, загинула одна людина і ще одна постраждала в Костянтинівці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
11:15
Три хлопці загинули в Краматорську під час російського обстрілу
10:41
Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї
09:50
Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
08:33
Єрмак очолив переговорників — що обговорять у Швейцарії 23 листопада
16:59
На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів
15:58
«Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
14:40
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного віком від 18 до 58 років
13:11
У житловому будинку Краматорська спалахнула пожежа, є постраждала
12:35
Загарбники вранці атакували околиці Краматорська
11:44
За добу росіяни обстріляли населені пункти Донеччини 10 разів
10:57
У російській Сизрані пролунали вибухи в районі НПЗ, є жертви та поранені
10:32
Війська РФ атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
10:02
Загарбники вдарили по Краматорській громаді: багато пошкоджень
09:37
09:10
Один загиблий та один потерпілий за добу під час обстрілу Донеччини
22:25
21:56
У Донецькій області не застосовують графіки погодинних відключень світла: причина
21:09
Трамп упевнений, що Україна втратить Донбас
20:53
У Кабміні заявили про скорочення відключень світла
19:45
В Укренерго повідомили, коли діятимуть графіки у суботу
17:43
Слов'янськ увечері потрапив під обстріл РФ: є пошкодження
17:35
Зарплатна криза охопила всю Росію — розвідка України
17:29
«Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
17:01
Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа
16:36
Росіяни скаржаться: дрони ЗСУ роблять «Тюльпан» непридатним
16:07
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:05
У ЗСУ розповіли, які частини Покровська контролює українська армія
15:59
Нічний удар по Краматорську: у МВА розповіли про наслідки
15:30
У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео
15:06
ГУР та партизани підірвали російських військових на окупованій Луганщині: кадри
Атака дронів на Шатурську ГРЕС. Скріншот Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї
23 листопада, 10:41
Від удару дрону спалахнула дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
23 листопада, 09:50
Прикордонник знищив унікальну мету росіян у Донецькій області. Фото: ДПСУ На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів
22 листопада, 16:59
ЗСУ проводять контрнаступальні дії у районі Покровська. Фото: Володимир Зеленський «Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
22 листопада, 15:58
Зеленський звернувся до українців. Фото: ОП «Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
21 листопада, 17:29
Наслідки обстрілу Черкаського. Фото: ДСНС Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа
21 листопада, 17:01

