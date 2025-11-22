Загарбники вдарили по Краматорській громаді: багато пошкоджень

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Російські окупанти ввечері в п'ятницю, 21 листопада, завдали удару по Краматорській громаді. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.



«Орієнтовно о 22:15, з використанням 2-х БПЛА «Герань-2», росіяни завдали удару по одному з селищ нашої громади. Обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що під удар потрапила приватна забудова. Пошкоджено фасади, скління вікон та шиферні покрівлі 2-х приватних житлових будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»