За добу росіяни обстріляли населені пункти Донеччини 10 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 21 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили два райони:



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю та автівку. В Голубівці Олександрівської громади загинула людина, пошкоджено авто. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 3 автомобілі. У Костянтинівці поранено людину.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 21 листопада, загинула одна людина і ще одна постраждала в Костянтинівці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»