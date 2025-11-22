Загарбники вранці атакували околиці Краматорська

У суботу вранці, 22 листопада, російські військові завдали удару по околицях міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що росіяни атакували місто близько 4:00. Інформації про пошкодження, постраждалих та жертв не надходило.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 21 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»