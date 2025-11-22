У житловому будинку Краматорська спалахнула пожежа, є постраждала

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДСНС

Увечері 21 листопада на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку сталася пожежа у Краматорську. Співробітники ДСНС врятували жінку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що відбувається горіння меблів в одній із квартир. Через щільне задимлення в сусідній квартирі жінка похилого віку не змогла самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники вивели оперативно із задимленого приміщення та передали співробітникам швидкої медичної допомоги для надання необхідної допомоги», — йдеться у повідомленні.



О 17:44 пожежу було повністю ліквідовано.





Причина та обставини пожежі встановлюються.



Раніше ми писали, що 20 листопада російська армія обстріляла селище Черкаське Краматорського району. Рятувальники локалізували пожежу на площі 250 квадратних метрів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»