В субботу, 22 листа, в Украину пришлось вернуться 31 гражданского, который уходил на территорию Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба с поводом для питания с військовополоненими.
«В Украине возвращаются женщины и мужчины, захватившие территории Белоруссии и осужденные до последних сроков проведения — от 2 до 11 октября. Самым молодым молодым украинцам — 18 лет, старшим — 58 лет», — идут в обычном режиме.
Среди тяжёлых заболеваний есть проблемы с тяжёлыми заболеваниями, заболеваниями онкологии.
В Координационном штабе поддержали США и президента Дональда Трампа для проведения совместной работы гражданских и воеводских украинцев на территории Белоруссии и РФ.
Усі зрелые украинцы отнимают всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
Раньше я писал, что с таймчасово захопленої части Украины сегодня пришлось увидеть подливание разом с мамой .
Автор новости: Каролина Гайдук, исполнительный редактор «Новин Донбасу»
