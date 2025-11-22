«Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ проводять контрнаступальні дії у районі Покровська. Фото: Володимир Зеленський

Покровський напрямок зараз є одним із найгарячіших на фронті. Російські окупанти сконцентрували там значні ресурси. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Глава держави заявив, що 22 листопада була доповідь головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, щодо російських дезінформаційних операцій та їх планів.



«Найбільш складно — Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили, понад 150 тисяч, які продовжують штурми, — щодня найбільше атак саме там, багато місяців уже все це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії», — зазначив він.



За словами Зеленського, українські військовослужбовці захищають позиції на кордоні між Дніпропетровщиною та Донецькою областю, Харківську та Запорізьку області, зокрема Оріхівський напрямок та Гуляйпільський.



Раніше ми писали, що Сили оборони України утримують певні рубежі у північній частині міста Покровськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»