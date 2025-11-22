Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
22 листопада 2025, 15:58

«Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ проводять контрнаступальні дії у районі Покровська. Фото: Володимир Зеленський ЗСУ проводять контрнаступальні дії у районі Покровська. Фото: Володимир Зеленський

Покровський напрямок зараз є одним із найгарячіших на фронті. Російські окупанти сконцентрували там значні ресурси. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що 22 листопада була доповідь головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, щодо російських дезінформаційних операцій та їх планів.

«Найбільш складно — Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили, понад 150 тисяч, які продовжують штурми, — щодня найбільше атак саме там, багато місяців уже все це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії», — зазначив він.

За словами Зеленського, українські військовослужбовці захищають позиції на кордоні між Дніпропетровщиною та Донецькою областю, Харківську та Запорізьку області, зокрема Оріхівський напрямок та Гуляйпільський.

Раніше ми писали, що Сили оборони України утримують певні рубежі у північній частині міста Покровськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Події
Війна
Місця
Донецька область Запорізька область Покровськ Харківська область Дніпропетровська область Україна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
усі новини
12:14
Росіяни стратили п'ятьох військовополонених ЗСУ під Котлине
11:15
Три хлопці загинули в Краматорську під час російського обстрілу
10:41
Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї
09:50
Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
08:33
Єрмак очолив переговорників — що обговорять у Швейцарії 23 листопада
16:59
На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів
15:58
«Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
14:40
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного віком від 18 до 58 років
13:11
У житловому будинку Краматорська спалахнула пожежа, є постраждала
12:35
Загарбники вранці атакували околиці Краматорська
11:44
За добу росіяни обстріляли населені пункти Донеччини 10 разів
10:57
У російській Сизрані пролунали вибухи в районі НПЗ, є жертви та поранені
10:32
Війська РФ атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
10:02
Загарбники вдарили по Краматорській громаді: багато пошкоджень
09:37
Росія запустила одну ракету та понад 100 БПЛА. ППО збила 89 цілей
09:10
Один загиблий та один потерпілий за добу під час обстрілу Донеччини
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
21:56
У Донецькій області не застосовують графіки погодинних відключень світла: причина
21:09
Трамп упевнений, що Україна втратить Донбас
20:53
У Кабміні заявили про скорочення відключень світла
19:45
В Укренерго повідомили, коли діятимуть графіки у суботу
17:43
Слов'янськ увечері потрапив під обстріл РФ: є пошкодження
17:35
Зарплатна криза охопила всю Росію — розвідка України
17:29
«Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
17:01
Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа
16:36
Росіяни скаржаться: дрони ЗСУ роблять «Тюльпан» непридатним
16:07
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:05
У ЗСУ розповіли, які частини Покровська контролює українська армія
15:59
Нічний удар по Краматорську: у МВА розповіли про наслідки
15:30
У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео
усі новини
ВІДЕО
Атака дронів на Шатурську ГРЕС. Скріншот Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї
23 листопада, 10:41
Від удару дрону спалахнула дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА Постраждали діти: наслідки нічного удару по Дніпропетровській області
23 листопада, 09:50
Прикордонник знищив унікальну мету росіян у Донецькій області. Фото: ДПСУ На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів
22 листопада, 16:59
ЗСУ проводять контрнаступальні дії у районі Покровська. Фото: Володимир Зеленський «Ми проводимо контрнаступальні дії». Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
22 листопада, 15:58
Зеленський звернувся до українців. Фото: ОП «Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
21 листопада, 17:29
Наслідки обстрілу Черкаського. Фото: ДСНС Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа
21 листопада, 17:01

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір