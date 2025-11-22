На Донеччині прикордонник знищив важливу ціль окупантів

Прикордонник знищив унікальну мету росіян у Донецькій області. Фото: ДПСУ

На Донеччині український пілот FPV-дрона вразив унікальну ціль російських окупантів ППРУ-1 «Овід» — рухомий пункт розвідки та управління ППО. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Пілот FPV-дрона під псевдонімом «Вояж» підрозділу «Фенікс» вразив рідкісну радянську ППРУ-1 «Овід», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що завдяки цьому рухомому пункту російських загарбників можуть зазнати ударів по авіації. Прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника.



«Він помітив метушні окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом», — додали у відомстві.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»