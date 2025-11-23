Пожежа на Шатурській ГРЕС після атаки дронів у Підмосков'ї

Атака дронів на Шатурську ГРЕС. Скріншот

Вранці, 23 листопада, на територію Шатурської ГРЕС у Підмосков'ї було здійснено атаку безпілотників. Це перша зафіксована атака українських дронів на шатурську генерацію.



Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи, після яких над станцією з'явився високий стовп диму. За словами очевидців, «кілька спалахів відбулись один за одним», а потім зайнялось полум'я на одній із ділянок енергетичного комплексу.

За попередніми даними, частину безпілотників перехопили російські засоби ППО. Однак, як зазначають офіційні джерела, «кілька дронів все ж таки досягли території станції», що призвело до займання обладнання. Найбільших збитків отримали трансформаторні установки та елементи системи видачі потужності.

Шатурська ГРЕС — одна з найстаріших теплових електростанцій РФ, побудована 1920 року, і відіграє ключову роль в енергопостачанні Московського регіону. Через пошкодження відбулися тимчасові перебої з подачею електрики та відключення гарячої води у частині міста Шатура.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив факт атаки. За його словами, частину безпілотників було «скинуто або перехоплено в районі Шатури».

Нагадаємо, 18 листопада українські дрони атакували Зуївську та Старобешівську теплоелектроцентралі у тимчасово окупованій Донецькій області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»