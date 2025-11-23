Росіяни стратили п'ятьох військовополонених ЗСУ під Котлине

Страта військовополонених ЗСУ. Фото: Офіс Генерального прокурора

Донецька обласна прокуратура оголосила про початок розслідування воєнного злочину, пов'язаного із загибеллю п'ятьох взятих у полон українських військових. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



За даними слідства, 19 листопада 2025 року під час штурму українських позицій біля селища Котліне Покровського району військовослужбовці РФ захопили в полон п'ятьох бійців ЗСУ. Коли беззбройні українські військові лежали на землі, один із російських військовослужбовців, за попередньою версією, відкрив по них прицільний вогонь.



У прокуратурі наголошують, що такі дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права. «Вбивство військовополонених є прямим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — йдеться у повідомленні.



Досудове розслідування ведеться за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.



Слідство вже розпочало невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, причетних до злочину. Розслідування здійснює ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині. Серед них троє юнаків.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»