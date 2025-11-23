Заборона на виселення ВПО із тимчасового помешкання: депутати пропонують нові гарантії

Народні депутати внесли оновлення до Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», якими хочуть гарантувати їм збереження тимчасового житла. Новий законопроєкт спрямований на усунення ключових ризиків, із якими стикаються переселенці, повідомляє громадська організація «ГРУПА ВПЛИВУ».



За словами ініціаторів, понад 74 тисячі ВПО продовжують жити в місцях тимчасового проживання (МВП), оскільки «не мають фінансової можливості забезпечити себе житлом самостійно». Проте останніми роками деякі об'єкти виключали із переліку МВП.



У результаті «люди опинялися перед фактом примусового виселення», що, наголошують депутати, значно посилює вразливість ВПО.



Найчастіше такі рішення мають тяжкі наслідки: переселенці змушені знову мігрувати — за кордон, на тимчасово окуповані території чи навіть у райони, де продовжуються бойові дії. Законопроєкт спрямований на те, щоб запобігти таким сценаріям.



Що пропонується

Документ передбачає пряму заборону примусового виселення ВПО з МВП, включених до Узагальненого переліку таких місць. Ця заборона діє за простої, але важливої умови: переселенець чи його представник мають «оплачувати вартість комунальних послуг відповідно до встановлених тарифів за фактичний період проживання».



Термін дії заборони обмежений, але включає суттєві гарантії: він зберігається до закінчення воєнного стану та ще шість місяців по його завершенні.



До того ж встановлено винятки. Заборона не поширюється на осіб, які відсутні у МВП понад 60 днів поспіль без попереднього повідомлення керівництва, за винятком ситуацій, коли людина «безпосередньо бере участь у заходах щодо забезпечення нацбезпеки та оборони, стримування та відсічі збройної агресії Російської Федерації».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»