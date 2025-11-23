Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
WP: США пропонують Україні побудувати «стіну безпеки» в обмін на мирні домовленості
23 листопада 2025, 15:36

WP: США пропонують Україні побудувати «стіну безпеки» в обмін на мирні домовленості

Скріншот

У разі досягнення мирної угоди Вашингтон разом із союзниками готовий допомогти Україні звести високотехнологічну «стіну безпеки» вздовж лінії зіткнення на сході країни. Про це повідомляє The Washington Post, з посиланням на неназваного високопосадовця США.

За даними видання, подробиці проєкту засекречені, проте джерело уточнює, що йдеться про «комплексну систему укріплень» із застосуванням сучасних технологій спостереження та захисту. Жодних технічних характеристик поки що не розкривається.

Як випливає з плану, зміст якого потрапив у розпорядження західних ЗМІ, США та низка європейських країн розглядають можливість визнання суверенітету Росії над Кримом, Донбасом та іншими територіями, від яких Україні доведеться відмовитися в рамках можливої мирної угоди.

Натомість Київ може отримати розширені гарантії безпеки з боку США та ЄС. Крім того, в районах, де українські війська буде виведено, передбачається створення широкої демілітаризованої зони.

Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що в неділю відбулися зустрічі з радниками з безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Провів першу зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини — Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном та Гюнтером Зуттером. Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно», — написав Єрмак.

Він додав, що у Швейцарії сьогодні відбудеться «низка зустрічей у різних форматах», присвячених завершенню російсько-української війни. «Продовжуємо працювати разом для досягнення стійкого та справедливого миру для України», — наголосив голова ОП.

Раніше ми писали, що американська делегація на чолі зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та держсекретарем Марком Рубіо вже прибула до Женеви.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Інше
мирний план стіна безпеки
