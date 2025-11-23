7-й корпус ДШВ знищив російський танк у Покровську

Сили оборони України утримують позиції в Покровську та проводять пошуково-ударні заходи щодо виявлення та ліквідації російських підрозділів у місті, повідомляє пресслужба 7-го корпусу ДШВ. У центральній частині Покровська українські позиції збережено. Тривають стрілецькі бої. Противнику не вдалося закріпитись.



Для проведення зачистки у межах центральних районів задіяні штурмові групи у взаємодії із підрозділами 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Нещодавно 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» провів заходи щодо ліквідації присутності ворога у районах залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.



За підсумками виконаних дій противнику не вдалося зосередити сили для посилення тиску на північну частину міста. Спроби просування залізницею супроводжуються значними втратами росармії.



За інформацією українських військових, з початку листопада в Покровську знищено 388 російських військовослужбовців, 87 отримали поранення.

Також повідомляється, що останніми днями противник спробував перемістити танк на південні околиці Покровська і підготувати техніку до подальших штурмових дій. Підрозділ безпілотних систем 7-го корпусу штурмової роти ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68-ю окремою єгерською бригадою виявив та знищив зазначений танк.

