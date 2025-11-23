Бійці 79-ї бригади зупинили прорив ворога на мотоциклах під Мирноградом

Вчора у Мирнограді під Покровськом бійці батальйону ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно зупинили наступ армії РФ.



«Ворог, який з самого ранку намагався прорватися до міста пішки і на мотоциклах, був повністю розбитий і знищений», — повідомили в бригаді.

За їхніми словами, атакуючі намагалися пробитися до південних околиць міста, але не змогли подолати оборону українських бійців. Покровсько-Мирноградська агломерація, як і раніше, залишається неокупованою завдяки «титанічним зусиллям наших хлопців та підтримці дронів», підкреслили у 79-й ОДШБР.

Раніше ми писали, що 7-й корпус ДШВ знищив російський танк у Покровську.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»