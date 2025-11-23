Слов'янськ та Краматорськ під обстрілом: поранено мирних жителів, серед них діти

Російський авіаудар по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet

23 листопада у Слов'янську приблизно о 15:55 зафіксовано авіаудар по житловому кварталу на вулиці Леоніда Каденюка. Ймовірно, росіяни застосували керовані авіабомби. «Ми почули три потужні вибухи і побачили дим над районом», — пише місцевий ТГ-канал з посиланням на очевидців.



Пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки, а також залізничну інфраструктуру: зруйновано вагон. Четверо людей отримали поранення, серед них двоє дітей: жінка 1950 року народження, дівчинка 2008 року народження, жінка 1944 року народження. та дівчинка 2012 р.н. Дані про руйнування та постраждалих уточнюються.



Окремо повідомляється про напад на Краматорськ близько 14.00 безпілотником «Італмас». Вибух стався на відкритій території лікарняного містечка на вул. Олекси Тихого. «Місцеві кажуть, що вибух був сильний, але без жертв», — уточнюють джерела.

Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу Краматорська загинули троє хлопців.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»