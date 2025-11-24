На Слов'янськ вчора було скинуто три авіабомби

Наслідки авіаудару по Слов'янську. Фото: Нацполіція України

У Слов'янську правоохоронці задокументували наслідки чергової атаки: за попередніми даними, постраждали щонайменше п'ять осіб.



Вчора о 15:53 російські війська скинули на місто три керовані авіабомби «ФАБ-250». Удару зазнала житлова забудова.



Серед поранених — дві дівчинки 13 та 15 років, а також 81-річна жінка та двоє чоловіків 57 та 75 років. Медики діагностували у постраждалих вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забиття та гостру стресову реакцію.



Поліцейські допомагали рятувальникам вивозити людей з-під завалів та доставляти їх до лікарні. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, приватний будинок, котельня, елементи залізничної інфраструктури, а також шість цивільних автомобілів.

Наслідки авіаудару по Слов'янську. Фото: Нацполіція України



У Донецькій ОВА наголосили: «В області давно вже немає безпечних місць. Навіть міста, які знаходяться відносно далеко від лінії фронту, — під постійним вогнем. Адміністрація попереджає: «Залишатися тут небезпечно, а залишати тут дітей безвідповідально».



Мешканців просять не відкладати рішення про евакуацію та виїхати за межі області. Контакти для евакуації:

0-800-500-121, +380 730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для важко хворих та людей з інвалідністю: 0-800-332-614

Раніше ми повідомляли, що авіаудар припав по житловому кварталу на вулиці Леоніда Каденюка.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»