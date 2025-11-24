Російські обстріли вбили мирних жителів на Дніпропетровщині

Результат російського удару по Нікопольському району. Фото ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області зафіксовані загиблі та поранені внаслідок вчорашніх російських атак. Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, 23 листопада противник безперервно обстрілював Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади Нікопольського району.

Удари завдавалися з РСЗВ «Град», важкої артилерії. Застосовувалися також FPV-дрони. Противник направив БпЛА на дві громади Синельниківського району — Покровську та Межівську. Пошкоджено інфраструктуру.



Особливо важка ситуація склалася у Марганці. Там загинули двоє мирних жителів — 42-річна жінка та 39-річний чоловік, уточнили в адміністрації. Ще п'ятеро людей у районі отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Обстріли спричинили пожежі у кількох населених пунктах. Постраждали об'єкти інфраструктури: пошкоджено дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, магазин, гараж, транспорт, господарські споруди, а також газопровід. За словами представників екстрених служб, «роботи з ліквідації наслідків продовжуються».

Результат російського удару по Нікопольському району. Фото ДСНС Дніпропетровщини



Зазначається, вчора захисники неба збили на Дніпропетровщині 2 БПЛА.

Раніше ми писали, що в Дніпрі постраждали 14 людей внаслідок російського удару в ніч на 23 листопада. Серед них — 11-річна дівчинка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»