Шість осіб постраждали за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 23 листопада, отримали поранення шість цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 23 листопада росіяни поранили 6 жителів Донецької області», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3740 осіб, отримали поранення — 8477 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що у Слов'янську правоохоронці задокументували наслідки чергової атаки: за попередніми даними, постраждали щонайменше п'ять осіб.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
