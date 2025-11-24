Шість осіб постраждали за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 23 листопада, отримали поранення шість цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 23 листопада росіяни поранили 6 жителів Донецької області», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3740 осіб, отримали поранення — 8477 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що у Слов'янську правоохоронці задокументували наслідки чергової атаки: за попередніми даними, постраждали щонайменше п'ять осіб.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»