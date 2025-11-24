Армія РФ атакувала приватний сектор Краматорська: пошкоджено будинки

Російські окупанти в ніч із 23 на 24 листопада вдарили по Краматорську. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Російські війська завдали удару по приватному сектору громади о 23:03. Війська РФ для удару використали два БПЛА «Герань-2».



«Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено 19 житлових будинків», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 23 листопада, отримали поранення шість цивільних.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»