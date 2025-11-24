Від НАТО до виборів: що розділило США та Європу у мирних пропозиціях щодо України

Українська делегація перед початком закритих переговорів у посольстві США у Женеві, Швейцарія, 23 листопада 2025 року. Фото: REUTERS

У Європі зростає тривога через ризик того, що президент США Дональд Трамп може «згорнути американську підтримку України», якщо його спроба врегулювати війну не дасть результату. Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що Білий дім посилив тиск на Київ та союзників, «намагаючись підштовхнути їх до угоди з Москвою».

Минулої неділі Трамп публічно розкритикував європейських та українських лідерів за «відсутність прогресу» у припиненні війни. Тим часом європейські дипломати підготували контрпропозиції до американського 28-пунктного мирного плану, намагаючись зробити його умови «прийнятнішими для України».



Серед потенційних учасників подальших дискусій називаються лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, а також генсек НАТО Марк Рютте. Після переговорів у Женеві 23 листопада Україна та США підготували оновлений рамковий документ про мир, в якому особливо наголошується на «повазі до суверенітету України».

При цьому Велика Британія, Німеччина та Франція внесли свої виправлення до американського проєкту, коригуючи спірні положення та у кількох випадків пропонуючи «виключити окремі пункти». Агентство Reuters опублікувало список із 13 ключових розбіжностей між європейською та американською версіями мирного плану.



1. Відсутність обіцянки не розширювати НАТО. На відміну від США, європейський варіант не передбачає відмови від подальшого розширення альянсу.

2. Українська армія — 800 000, а не 600 000 військовослужбовців.

3. Збереження перспективи членства України в НАТО. Американська версія вимагала закріпити в Конституції заборону вступу.

4. Обмеження на розміщення військ НАТО діє лише у мирний час. США наполягали на повній забороні.

5. Безпека України під гарантії США за моделлю статті 5 НАТО. Американський варіант був більш розпливчастим.

6. Відсутність заборони на удари по Москві та Петербургу. У проєкті США така заборона була.

7. Поступова реінтеграція Росії у світову економіку. У документі США не уточнювалося, як саме зніматимуться санкції.

8. Використання заморожених російських активів на відновлення України. США у своїх пропозиціях фактично перекладали цю задачу на Європу.

9. Контроль за виконанням угоди — США, Європа, Україна та Росія. Американська схема передбачала контроль лише США та РФ.

10. Україна приймає норми ЄС у сфері релігійної та мовної політики. США вимагали розширеного пакету зобов'язань, включаючи реформи освіти та ЗМІ.

11. Переговори по територіях — виходячи з поточної лінії зіткнення. США фактично пропонували закріпити за Росією частину регіонів.

12. Вибори в Україні — «якнайшвидше». США встановлювали жорсткий термін — 100 днів.

13. Відсутність амністії за воєнні злочини. В американському варіанті вона була присутня.

Зазначається, що Сполучені Штати та Україна в понеділок мають намір продовжити роботу над планом з припинення війни з Росією після того, як погодилися змінити більш ранню пропозицію, яку багато хто вважав надто вигідною для Москви.

Раніше ми писали, що у разі досягнення мирної угоди Вашингтон разом із союзниками готовий допомогти Україні звести високотехнологічну «стіну безпеки» вздовж лінії зіткнення на сході країни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»