Окупанти атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях, серед них — Донеччина
24 листопада 2025, 11:14

Окупанти атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях, серед них — Донеччина

Російські війська атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

 «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація у Дніпропетровській області», — йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині без світла понад 60 тисяч споживачів. У Харківській області знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів.

У всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

 Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 24 листопада запустила 162 БПЛА із шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 125 дронів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

