РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини 19 разів: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні російські військові минулої доби, 23 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено авто. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 5 промислових будівель і 6 автівок. У Краматорську пошкоджено 19 приватних будинків. У Черкаському пошкоджено 6 приватних будинків, 4 автомобілі, крамницю та адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»