Військові ССО провели успішний наліт на Покровському напрямку: двоє окупантів загинули

ЗСУ провели наліт на позиції росіян. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці здійснили успішний наліт на позиції російських військових на Покровському напрямку. Операторам ССО вдалося знищити та полонити росіян. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Група 3 полку ССО отримала завдання — провести наліт на противника, який унеможливлював евакуацію поранених піхотинців, які були заблоковані на своїй позиції», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, оператори загону SWORD GROUP зайшли в зону бойового зіткнення та знищили 2-х загарбників, ще 1 — вирішив здатися в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали.



Крім того, трьох поранених українських піхотинців евакуювали за допомогою НРК (Наземний роботизований комплекс).



Раніше ми писали, що Сили оборони України утримують позиції в Покровську та проводять пошуково-ударні заходи щодо виявлення та ліквідації російських підрозділів у місті.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»