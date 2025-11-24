Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Forbes Ukraine розкрив деталі чисельності населення України
24 листопада 2025, 14:24

Forbes Ukraine розкрив деталі чисельності населення України

Евакуація людей із Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin Евакуація людей із Донецької області. Фото: t.me/VadymFilashkin

З початком повномасштабної війни країна опинилася без поточної статистики про чисельність населення. Forbes Ukraine провів комплексний аналіз, який раніше ніхто не виконував. Останній перепис населення відбувся ще 2001 року. Тоді в Україні мешкало 48,5 млн осіб.

Майже через два десятиліття, в 2019 році, уряд провів альтернативну оцінку, використовуючи комбінований підхід: дані мобільних операторів, інформацію з державних реєстрів та результати соцопитувань. У результаті було встановлено, що на території, підконтрольній українському уряду, проживало близько 37,3 млн. осіб.

Сьогодні, за розрахунками аналітиків, загальна чисельність населення в межах міжнародно визнаних кордонів України становить близько 35—35,5 млн осіб. Цей показник можна порівняти з рівнем 1920-х років і лише на два мільйони перевищує чисельність населення одразу по закінченні Другої світової війни.

Окремо експерти оцінили населення на теренах, які залишаються під контролем України. Тут, за даними Forbes Ukraine, мешкає приблизно «30,5 млн осіб». Для отримання цієї оцінки було використано чотири незалежні методи, включаючи аналіз даних про споживання води — ключовий показник, що дозволив отримати найбільш надійні результати.

Джерело: Facebook

Джерело: Facebook

Нагадаємо, на території Донецької області, контрольованою українською владою, залишаються близько 198,5 тисяч мирних жителів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
Населення демографія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
усі новини
11:24
Масштабні удари по енергосистемі залишили без світла сотні населених пунктів України
10:40
Повітряні Сили назвали кількість збитих ракет РФ
10:38
У Києві вже шість загиблих після нічного комбінованого удару
10:12
Шестеро постраждалих на Одещині після нічних атак: серед поранених двоє дітей
10:08
Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео
09:34
ЗМІ: Міністр армії США зустрічається з російською делегацією в ОАЕ
08:39
Білоцерківський район на Київщині зазнав комбінованої атаки
07:55
Комбінована атака: дрони, ракети — усе летіло на Київ
07:27
Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську
23:05
Російська армія атакувала енергетиків у Донецькій області: пошкоджений їх автомобіль
21:55
Російські війська без жодних засобів захисту штурмують на Лиманському напрямку – ЗСУ
21:34
Українські спецпризначенці провели операцію та взяли в полон понад 10 російських військових на Покровському напрямку
21:13
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
21:08
У Покровськ та Мирноград організовуються додаткові логістичні шляхи – ЗСУ
20:14
Українські морпіхи відбили штурм російської армії під Мирноградом: кадри
19:49
Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ: його підозрюють у корупції на закупівлях БПЛА та РЕБ
18:59
Відключення світла. Коли та як діятимуть графіки 25 листопада в Україні
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
17:47
Над авіабазою в Нідерландах, де зберігається ядерна зброя, помітили невідомий дрон
усі новини
ВІДЕО
Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео
25 листопада, 10:08
Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську
25 листопада, 07:27
Окупант на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Російські війська без жодних засобів захисту штурмують на Лиманському напрямку – ЗСУ
24 листопада, 21:55
Полонені окупанти на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські спецпризначенці провели операцію та взяли в полон понад 10 російських військових на Покровському напрямку
24 листопада, 21:34
Знищена російська техніка під Мирноградом. Фото: кадр із відео Українські морпіхи відбили штурм російської армії під Мирноградом: кадри
24 листопада, 20:14
Евакуація із Гуляйполя. Скріншот Під вогнем та в темряві: жителі Гуляйполя вибираються завдяки рятувальникам
24 листопада, 15:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір