Forbes Ukraine розкрив деталі чисельності населення України

З початком повномасштабної війни країна опинилася без поточної статистики про чисельність населення. Forbes Ukraine провів комплексний аналіз, який раніше ніхто не виконував. Останній перепис населення відбувся ще 2001 року. Тоді в Україні мешкало 48,5 млн осіб.

Майже через два десятиліття, в 2019 році, уряд провів альтернативну оцінку, використовуючи комбінований підхід: дані мобільних операторів, інформацію з державних реєстрів та результати соцопитувань. У результаті було встановлено, що на території, підконтрольній українському уряду, проживало близько 37,3 млн. осіб.

Сьогодні, за розрахунками аналітиків, загальна чисельність населення в межах міжнародно визнаних кордонів України становить близько 35—35,5 млн осіб. Цей показник можна порівняти з рівнем 1920-х років і лише на два мільйони перевищує чисельність населення одразу по закінченні Другої світової війни.

Окремо експерти оцінили населення на теренах, які залишаються під контролем України. Тут, за даними Forbes Ukraine, мешкає приблизно «30,5 млн осіб». Для отримання цієї оцінки було використано чотири незалежні методи, включаючи аналіз даних про споживання води — ключовий показник, що дозволив отримати найбільш надійні результати.

Нагадаємо, на території Донецької області, контрольованою українською владою, залишаються близько 198,5 тисяч мирних жителів.

