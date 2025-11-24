Під вогнем та в темряві: жителі Гуляйполя вибираються завдяки рятувальникам

Евакуація із Гуляйполя. Скріншот

Учора, 23 листопада, у Гуляйполі рятувальникам удалося евакуювати трьох людей. Двоє з них під обстрілом діставалися евакуаційної машини. Про це повідомляється на сторінці ДСНС Запоріжжя.

Евакуаційні заходи у Гуляйполі. Фото: ДСНС Запоріжжя

23 листопада рятувальник-офіцер планував вивезти одну жінку, проте завдяки його оперативності вдалося забрати ще двох людей, які наважилися залишити місто буквально в останню хвилину.



Евакуаційний автомобіль зупинив 60-річний чоловік. Він разом зі своєю 82-річною матір'ю вийшов назустріч рятувальникам, коли ситуація навколо стала критичною. За його словами, їм довелося пройти майже 10 кілометрів у темряві під обстрілом. «По дорозі було чотири обстріли... Ми падали на землю щоразу», — розповів чоловік.



Після одного вибуху жінка похилого віку підвернула ногу. Синові довелося залишити матір на узбіччі і побігти за допомогою: «Страшно, але треба було йти — інакше ми не мали жодних шансів вибратися».



«Ми дуже вдячні рятувальникам — без них ми б не змогли вибратися», — додала жінка після евакуації.

Раніше ми писали, що в Запорізькій області армія РФ захопила село Веселе, що під Гуляйполем. Крім того, зафіксовано просування поблизу Затишшя — за кількасот метрів від міста.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»