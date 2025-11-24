У Польщі затримали українця в справі про диверсію на залізниці

Фото: BILD

У Польщі у справі про саботаж на залізниці затримали громадянина України. Про це повідомляє BILD. Польська прокуратура заявила про затримання українця, якого підозрюють у сприянні російським спецслужбам під час підготовки вибуху на лінії Варшава — Люблін.



Раніше у цій справі обвинувачення висунули ще двом громадянам України. За даними прокуратури, двоє основних підозрюваних — Олександр К. та Євген І. — втекли до Білорусі, і польська сторона вимагає їх видачі. Затриманому у Польщі Володимиру Б. інкримінують допомогу одному з виконавців.



Слідство стверджує, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгена І. до району ймовірної диверсії, допоміг провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки. Суд заарештував Володимира Б., однак, за даними слідства, безпосередні виконавці вибухів досі перебувають на свободі.



19 листопада на залізничних коліях між Любліном і Варшавою сталося кілька вибухів. Постраждалих немає. Польща звинуватила російську військову розвідку в організації диверсій на своїй території.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»