Ердоган поговорив з Путіним: про що заявила Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок, 24 листопада, провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час бесіди вони обговорили, зокрема, війну між Росією та Україною. Про це повідомили у пресслужбі канцелярії Ердогана.



Турецький глава заявив, що Туреччина продовжуватиме свої зусилля щодо досягнення справедливого та міцного миру у війні між Росією та Україною. За словами Ердогана, Туреччина, як і в минулому, готова й сьогодні сприяти будь-яким дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та відкрити шлях до міцного миру.



Російські ЗМІ підтвердили розмову Ердогана та Путіна. Путін «знову підтвердив зацікавленість РФ у політико-дипломатичному розв'язанні української кризи».



Раніше ми писали, що президент Туреччини наголосив на необхідності відновлення Стамбульського процесу та повернення до прагматичних переговорів. «Ми очікуємо на конструктивну підтримку Стамбульського процесу від усіх, хто прагне припинення кровопролиття», — сказав Ердоган.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»